CTMac intervém no Canal do Beirol sinalizando com elementos refletivos as margens do canal

Para os moradores outra providência que melhoria a segurança de todos seria a melhoria da iluminação pública no local.

Para garantir a segurança de quem trafega pelo canal do Beirol, a Prefeitura de Macapá está sinalizando, com piquetes pintados e com microesferas refletivas as margens do canal.

Para o diretor-presidente da Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá – CTMac, André Lima, o serviço visa proporcionar maior ordenamento no trânsito e evitar os acidentes que se repetiam, principalmente durante a noite, ao longo do canal.

Sem proteção de uma calçada e de um guarda-corpo, a exposição a acidentes é muito grande e a media visa alertar os condutores principalmente e cessar a contabilização de problemas naquele importante ponto da Capital.

O diretor-presidente da CTMac entende que uma das prioridades da empresa é organizar o trânsito do município e considera o trabalho como essencial para a segurança tanto do condutor quanto dos pedestres que transitam pelo local.

A sinalização teve início na Rua Hamilton Silva, entre as avenidas Xavantes e Pedro Lazarino. Os serviços de sinalização continuarão conforme o cronograma estipulado pela Companhia, que, entretanto, não foi dado a conhecer da imprensa.

Com a iluminação pública melhorando nas margens do canal a população espera que a solução seja ainda mais efetiva, pois haverá possibilidade de se entender o limite da pista, principalmente nos trechos onde não está asfaltado.