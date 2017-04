Corregedoria do CNJ realiza inspeção de rotina no Judiciário amapaense

A inspeção começou na quarta e se estendeu até a sexta-feira. Ao final será emitido um relatório situacional.

Encerrou na sexta-feira a inspeção de rotina da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Judiciário do Amapá iniciado na quarta. A atividade objetiva a verificação do funcionamento de setores administrativos e judiciais do 1º e 2º graus do TJAP, além da prestação de serviços extrajudiciais.

A equipe é coordenada pelo juiz Carlos Vieira Von Adamek, e conta com 14 membros, sendo cinco magistrados. O coordenador explicou que os resultados colhidos durante a visita servirão para elaboração de um relatório a ser apresentado ao corregedor do CNJ em até 90 dias.

De acordo com o presidente do TJAP, desembargador Carlos Tork, o Judiciário do Amapá iniciou as providências necessárias para organização do espaço, infraestrutura e pessoal, assim que foi informado da fiscalização, atendendo a Portaria n.º 11/2017, da Corregedoria do CNJ.

“Aos cidadãos que não convivem estreitamente com o dia a dia do Judiciário, pode representar mais do que efetivamente é, mas a Corregedoria do TJAP, por exemplo, desempenha esse trabalho rotineiramente, inspecionando e auxiliando o aprimoramento procedimental de cada Vara e Juizado da Justiça do Amapá”, concluiu o desembargador-presidente Carlos Tork.

Essa é a primeira visita da equipe do ministro corregedor João Otávio de Noronha, que posteriormente também conhecerá a estrutura do Poder Judiciário do Amapá; bem como de todos os Tribunais brasileiros conforme anunciou no Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do País, ocorrido em março em São Paulo.