Coronel Rodolfo Pereira assume o comando da Polícia Militar do Amapá perante a tropa

Em suas primeiras manifestações na qualidade de comandante deixou claro que vai seguir o planejamento que já foi aprovado para a PM.

O coronel Rodolfo Pereira foi empossado como comandante geral da Polícia Militar, na semana que passou em duas solenidades: uma no Palácio do Setentrião e outra no Quartel da Polícia Militar, perante a tropa, exatamente como manda o protocolo.

Rodolfo Pereira carrega 27 anos de experiência como militar da Policia Militar de Macapá, onde começou como soldado PM, chegando ao oficialato depois de concurso, para assumir, em 2017 o posto de Comandante da Corporação.

O novo comandante da PM falou sobre seus desafios e metas para o período em que estará na frente da Polícia Militar do Amapá, ressaltando que entre as suas prioridades, como comandante, estão as ações preventivas da PM do Amapá. Destacou também que seguirá um planejamento estratégico privilegiando o redimensionamento das posições do policiamento preventivo no Estado.

Disse o novo comandante que “A Polícia Militar, constitucionalmente é uma polícia preventiva. Nós temos que empregar um policiamento preventivo, pontual, obedecendo a necessidades maiores. Tenho um planejamento estratégico de redimensionamento desse emprego de policiamento. Vamos focar, principalmente, nos crimes contra a vida”, O coronel Rodolfo Pereira participou da equipe organizada pelo coronel Carlos, seu antecessor, coronel Carlos, que comandou a PM do Amapá durante os dois últimos anos, tendo sido, ainda, subcomandante do Bope, da Companhia e Radiopatrulha e responsável pelo Centro de Formação da Polícia Militar.

Destacou o trabalho do seu antecessor no comando da PM: “Tive a oportunidade e a satisfação de acompanhar o coronel Carlos ao longo dos dois anos em que esteve no comando, fui o subcomandante dele, acompanhei todas as ações, decisões estratégicas dele. O meu entusiasmo é dar continuidade ao que ele começou e também executar o que ele deixou planejado”.