COPIANDO O ERRADO

Sempre foi mais fácil copiar o errado. Exatamente o que fez o Governo do Estado quando chamou todo mundo para o Estádio Milton de Souza Correa, oferecendo objetos em sorteio, cantor da moda e outros serviços de sua direta obrigação, mas com o objetivo de evitar reivindicações no 1.º de Maio, dia reservado para reivindicações, às mais diversas, tendo por base a relação entre patrão e empregado.

FIXAÇÃO DE ÍNDICES

Uma solução econômica foi alegada como importante para resolver problemas administrativos e políticos. O Poder Executivo está acertando com os Poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, uma regra econômica para ser o eixo da discussão do orçamento de cada um daqueles órgãos do Estado. A justificativa usada está em desacordo com a história das negociações, mas vamos ver o que diz os deputados estaduais.

ÚLTIMO LANÇANTE

O último lançante da atual temporada de águas grandes, decorrentes das chuvas nas cabeceiras dos rios que são afluentes do Amazonas e no próprio grande rio, aconteceu no final da semana passada e deixou histórias e alertas para a Administração Municipal e preocupações para a população das áreas atingidas. A população, já meio descrente, já conta o tempo de espera em dezenas de anos. Coisa de outro mundo, dizem!

FAZENDINHA

Já estão faltando apenas dois meses para o Macapá Verão no Balneário da Fazendinha, distrito do município de Macapá, a principal atração do período e, até agora, o local se encontra completamente abandonado e sem condições de receber os visitantes. O presidente da Fundação de Cultura do Município de Macapá, Sérgio Lemos, garante que, no máximo em 45 o local já estará pronto para receber o veranista. Tomara!

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO

Cada profissão tem o seu Conselho Profissional, definido em lei, que está apto a registrar os profissionais e dar-lhe a atribuição decorrente da sua formação acadêmica. É por isso que todas as vezes que alguém da população necessitar dos trabalhos profissionais de um médico, um engenheiro, um advogado, um dentista, um contador ou de outra qualquer profissão, deve fazer a seguinte pergunta: Estás habilitado pelo teu conselho profissional?

SANEAMENTO

As autoridades responsáveis pelos núcleos urbanos no Estado do Amapá precisam, urgentemente, fazer alguma coisa com relação ao saneamento desses núcleos. Atualmente apenas a capital, Macapá, por exemplo, conta com coleta de esgoto sanitário e em um percentual muito pequeno, menos de 3%. Os demais núcleos usam, quando usam, fossa assépticas ou sumidouros.