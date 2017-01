No dia 1.º de setembro de 2013 foi firmado, entre o Município de Macapá e o Estado do Amapá um Convênio de Cooperação onde ficou autorizada a gestão associada, entre o Município de Macapá e o Estado do Amapá, no que ser refere a delegação da regulação, fiscalização e a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Esse fato até agora foi pouco explicado.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Além da programação festiva prevista para a Praça Floriano Peixoto, no centro da Capital, os 259 anos de Macapá, que serão completados no dia 4 de fevereiro, ao que parece, não serão marcados por qualquer “presente” para a cidade, nem por parte do governo do Estado e nem por parte do Governo do Município, ou outro qualquer órgão público ou instituição privada.

ORLA DE MACAPÁ

Sem qualquer solução efetiva, os problemas da orla de Macapá se agravam e começam a inquietar a população. As partes mais afetadas são da Cidade Nova, entre os canais do Jandiá e Igarapé das Mulheres, e da região do Aturiá, onde estão parados os serviços de construção do muro de arrimo, entretanto, todo o restante precise de urgente serviço de manutenção estrutural para evitar a progressão da falência de áreas, inclusive às proximidades dos quiosques do Lugar Bonito.

LIXEIRA VICIADA

As autoridades do Município de Macapá continuam quebrando a cabeça com os problemas das lixeiras viciadas. Até agora entenderam administradores do setor que cuida deste problema que o grande culpado é a população. Tem até jornalista que aderiu à linha adotada pela administração que considera a munícipe o único descumpridor e ainda o apelida de “sujão”. A culpa, entretanto, não pode ser apenas atribuída ao morador.

O ÓBVIO

Por força absoluta da necessidade de se adotar uma solução duradoura para problemas recorrentes, os gestores agora começam a entender o que disseram os técnicos da Fundação João Pinheiro em 1974 sobre a necessidade de tratar os problemas comuns das administrações com soluções comuns. O agrupamento dos problemas para buscar uma solução compartilhada é sim o caminho e que, teimosamente, os gestores duvidam.

EXCEÇÃO

Enquanto 15 dos 16 municípios do Estado já trabalham na execução dos seus respectivos planos, a população do município de Calçoene ainda vive a expectativa de uma eleição suplementar, para escolha do prefeito e vice-prefeito, devido a invalidade da realizada em outubro do ano passado. No dia 12 de março, com mais de 150 dias de atraso e prejuízo administrativo, outra eleição será realizada. De quem é a culpa por esse grande erro?