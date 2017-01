Contratos de prestação de serviços são alvos de investigação criminal na Câmara de Macapá

O Ministério Público recebeu denúncia anônima e investiga contrato de publicidade e de alugueis de carros para o Parlamento Municipal.

A Câmara de Vereadores do Município de Macapá tem o prazo de dez dias para enviar ao Ministério Público do Amapá os contratos, licitações e ordens de pagamentos efetuados às empresas contratadas durante a última legislatura, no período de 2013 a 2016.

O pedido dos documentos é resultado de um Procedimento de Investigação Criminal aberto na segunda-feira, dia 2 de janeiro, em face da gestão da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Macapá pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público.

A instauração do procedimento levou em consideração indícios que foram identificados em uma denúncia anônima feita em novembro de 2016. O presidente da Câmara Municipal de Macapá, Acácio Favacho (PROS), disse através de sua assessoria de comunicação, que ainda não tem conhecimento da investigação e que está à disposição para prestar esclarecimentos.

Entre os contratos solicitados estão os de locação de veículos de uma cooperativa e os de três empresas de propaganda e publicidade pagas pela Câmara ao longo de quatro anos. Somente em comunicação, o parlamento teria gasto mais de R$ 3,5 milhões na última legislatura. Sobre os veículos, a denúncia apontou que a Câmara não teria carros alugados.

Nos últimos quatro anos, a Câmara foi solicitada a ajustar procedimentos com o Ministério Público Estadual, que pedia mais transparência no uso do dinheiro público e cortes em supersalários no Legislativo. Um dos contratos de publicidade também foi alvo de ação em 2014.

A intenção do Ministério Público com os documentos é saber sobre a prestação dos serviços e a legalidade das licitações em caso de existência dos certames. Além disso, será analisado um eventual superfaturamento nos serviços.

Segundo o Ministério Público Estadual todos os contratos serão fiscalizados.

“Vamos começar a avaliar para saber se essa denúncia tem fundamento. A partir disso, iremos definir os passos da investigação. A pessoa deu apenas os fatos”, comentou o promotor Afonso Guimarães, que comanda a investigação.

Em caso de descumprimento do envio dos documentos, a Câmara poderá sofrer ações de buscas e apreensões, determinação da Justiça para obrigar a disponibilidade dos documentos, e o chefe do parlamento poderá ser criminalizado por omissão, se deixar de fornecer documentos e informações requisitadas pelo Ministério Público.