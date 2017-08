Pelo menos dois Conselhos Profissionais estarão realizando eleições para escolha de presidente e conselheiro federal. Um dos conselhos é o CREA/AP, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Amapá, que simultaneamente com o Confea e os demais Conselhos Regionais em cada estado e no Distrito Federal. Outro conselho profissional local que vai escolher dirigentes ainda este ano é o Conselho Regional de Contabilidade.

ESTATUTO DA OAB

O recente caso que viralizou na internet, quando um advogado, da tribuna de uma seção em um Tribunal de Justiça, acusou um desembargador, em audiência, de que teria solicitado para si vantagem indevida e, em consequência cometido o crime de corrupção passiva descrito no art. 317 do Código Penal, provocou manifestação de juristas e dirigentes de entidades de classe. O fato, entretanto, precisa ser apurado com rigor para que não reste a dúvida que agora paira para todos.

A ESCOLHA DE DAVI

O senador amapaense do Democratas do Amapá foi escolhido para ser o presidente da CPI do BNDES. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é uma das mais esperadas pela comunidade nacional e internacional devido aos empréstimos bilionários feitos a países e a empresas, entre as quais, a JBS da qual se tornou sócio em condições ainda mal explicadas. Pois bem, o amapaense Davi Alcolumbre, senador, vai ter a responsabilidade de conduzir essa CPI.

PROPAGANDA DO GOVERNO

Mesmo sabendo que não está refletindo a verdade, o Governo do Estado insiste nas propagandas como meio disfarçado de campanha política antecipada ou mesmo exercício do poder econômico para influenciar os eleitores no pleito do dia 7 de outubro de 2018. A geração de empregos e a instalação de empresas informadas ainda são parte de um plano sem qualquer segurança de sua efetivação.

REGRAS PARA ELEIÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem até o dia o final de setembro deste ano para publicar as regras que vão nortear as eleições de 2018, quando serão eleitos além do novo presidente da República, os Governadores de Estado, dois senadores por Estado, deputados federais, deputados estaduais. Por aqui a expectativa entre os dirigentes partidários é grande, devido a possibilidade de não haver coligação entre partidos.

SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

Começa nesta terça-feira, dia 8, e vai até sexta, a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia como parte do programa do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e realizada pelo CREA/PA. O evento deve contar com, pelo menos 700 profissionais de todos os estados do Brasil, além de técnicos e tecnólogos e acadêmicos das Faculdades das áreas tecnológicas.