Clécio vai à área de pontes do Bairro dos Congós anunciar que vai começar a recuperação das passarelas.

O prefeito conta com ementadas parlamentares do deputado Cabuçu Borges, do senador Davi e do deputado Abdon.

Os dilemas enfrentados há mais de uma década pelos moradores das áreas de ressaca do bairro Congós, em relação à precariedade das passarelas, estão com os dias contados. A informação é do prefeito Clécio Luís quando informava aos moradores do local sobre uma emenda parlamentar do deputado federal Cabuçu Borges.

E emenda do parlamentar para este trabalho, de pouco mais de R$ 1,25 milhão, com contrapartida da Prefeitura de Macapá, contemplarão a construção e reforma de 3,7 quilômetros de passarelas. “A licitação para contratar a empresa para efetivação do serviço acontecerá no dia 17 de maio. Somado aos trinta dias que a vencedora tem de prazo para iniciar as obras, estimamos que em quarenta e cinco dias os problemas enfrentados pelos moradores daqui amenizarão”, garantiu Clécio.

O deputado Cabuçu enalteceu a parceria com a prefeitura pela contrapartida e elogiou a honestidade do prefeito pela gestão responsável em que administra recursos federais. Disse confiar ainda nos moradores, como agente fiscalizador da execução das obras, especificamente para atender ao pedido do próprio parlamentar àquela comunidade. “Quero pedir aos moradores que atentem a todos os detalhes, desde a qualidade da madeira a execução dos serviços”.

As passarelas beneficiarão milhares de pessoas que necessitam transitar pelas pontes no dia a dia. A maioria está em péssimas condições. Um risco, principalmente, para as crianças. “Já moro aqui há cinco anos e, para manter a passarela em mínima condição de uso, contamos com o apoio da própria comunidade, que, vez ou outra, faz coleta para ‘dar um jeito’ e evitar acidentes”, contou a moradora Elis Regina, 40 anos.

Pela emenda, 19 trechos serão contemplados. Segundo o presidente do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, Nildo Costa, o serviço de reforma é providencial e amenizará, inclusive, a violência no bairro, uma vez que a polícia não consegue circular com destreza pela ponte.

Segundo informações do subprefeito da zona sul da capital, Hildo Lemos, a Prefeitura de Macapá está prestes a receber mais duas emendas parlamentares, uma do senador Davi Alcolumbre e outra do deputado federal André Abdon. Somados os recursos, que ainda serão liberados, contemplarão 89% das passarelas do Congós, de um total de 48 existentes no bairro. “Por conta disso, vamos aos poucos mudando a realidade dos moradores dessa região”, destacou Clécio.