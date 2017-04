Começa no próximo sábado, dia 15, o Ciclo do Marabaixo que se estende até o mês de junho. Os festeiros já preparam a programação e a manifestação mais raiz do Amapá vai entrar para a ordem do dia. O apoio oficial até agora anunciado com regras bem definidas foi o do município de Macapá, muito embora haja rumores, apenas rumores de que outros órgãos do Estado estariam dispostos a participar do evento como patrocinadores.

IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano é uma das principais fontes de receita própria do município. Faz parte da coleção de tributos definidos pela Constituição Federal, com atribuição de cobrança por parte do Município. Este ano a Prefeitura Municipal de Macapá distribuiu carnê com imagem da Praça Floriano Peixoto e a mensagem “Macapá é melhor com todo mundo fazendo a sua parte”.

SUFRAMA

Os comerciantes de Macapá e Santana continuam preocupados com o futuro da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana – ALCMS. A Medida Provisória que está no Congresso para ser analisada desde o final de março teve o prazo esgotado para emenda dos parlamentares. Ninguém da bancada federal fez emendas à MP e depois do prazo para emendas esgotado é que os empresários acordaram para o problema e acionaram os parlamentares do Amapá. O projeto da Área de Livre Comércio é o principal do terceiro setor para o Amapá há 30 anos.

CEA

A Companhia de Eletricidade do Amapá está anunciando que vi devolver o que cobrou amais nas contas anteriores em forma de desconto na conta presente. Uma medida que, apesar de parecer adequada, não faz justiça porque os consumidores pagaram o que não deviam e, nesse caso teriam que receber no mínimo em dobro o que foi cobrado a mais. A proposta, entretanto, é de devolver o que não pertence à CEA sem correção e em forma de desconto.

SAQUE DO FGTS

Desde sábado, dia 8, que a Caixa Econômica Federal está pagando as contas inativas para os trabalhadores titulares delas. No Amapá mais de nove milhões serão sacados pelos trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. A movimentação foi intensa desde o primeiro dia e deve continuar assim durante toda a semana. Todos saem felizes com o dinheiro que não contavam.

LUGAR BONITO

No próximo dia 10 de junho o Parque do Forte, batizado pela população de Lugar Bonito, vai completar 11 anos. Mais de uma década de descuidos que estão comprometendo o ambiente mais aprovado pela população desde a transformação do Amapá em Estado, em 1988. Insegurança dos frequentadores, escuridão, pavimentos rebentados, gramados destruídos e os equipamentos sem função. Uma pena!