Central de Conciliação do 2º grau é instituída no âmbito do Judiciário amapaense

Com o objetivo de mediar e conciliar conflitos de uma forma menos danosa para as partes, por intermédio da reflexão e do consenso, o Tribunal de Justiça do Amapá instituiu a Central de Conciliação e Mediação do 2º grau através da Resolução nº 1165/2017 – TJAP.

Este centro de Conciliação e Mediação, vinculado ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC/TJAP), possui atribuições para realizar sessões de conciliação e mediação judicial e pré-processual, podendo intermediar quaisquer tipos de conflitos de sua competência, aplicando, para tanto, a ferramenta adequada a cada situação concreta.

“Na liderança do movimento da conciliação pré-processual no país está a Política Nacional de Tratamento de Conflitos, criada pela Resolução 125/2010, com o objetivo de preparar as condições de pacificação da sociedade, intensificando a conciliação no país”, destacou o presidente do TJAP, Desembargador Carlos Tork.

A Central de Conciliação e Mediação – CEJUSC 2º Grau, é composta por um desembargador coordenador; conciliadores e mediadores; servidores especialmente destacados para as atribuições da Secretaria e, ainda, estagiários de nível superior que serão supervisionados pelo Nupemec.

A desembargadora Sueli Pini, presidente do NUPEMEC, enfatizou a necessidade da boa qualificação de cada profissional atuante nas Centrais de Mediação para a melhor prestação dos serviços da Justiça.

“Os conciliadores e mediadores, treinados e capacitados pelo Nupemec ou pela Escola Judicial do Amapá, exercem suas atividades pautados pelo princípio da confidencialidade, competência, imparcialidade, neutralidade, independência e autonomia e respeito à ordem e às leis vigentes”.

“A Justiça do Amapá atua sempre com profissionais qualificados e preparados para realizar o bom atendimento às demandas do jurisdicionado”, ressaltou a magistrada.

O Centro de Conciliação e Mediação do 2º Grau funciona no prédio do TJAP.