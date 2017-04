CEA: DÍVIDA VAI A 4 BILHÕES

Os deputados estaduais, em reunião extraordinária e sem audiência pública, aprovaram, em sessão extraordinária, o projeto de lei do Executivo Estadual, que autoriza o Governo do Estado a iniciar o processo de venda da Companhia de Eletricidade do Amapá. Segundo dados que constam das justificativas do projeto o Governo alega que a situação da empresa é precária e que a dívida da CEA já está na casa dos 4 (quatro) bilhões de reais.

ÔNIBUS: TARIFA PODE CHEGAR A R$ 3,25

O Conselho Municipal de Transporte de Macapá, formado pela Companhia de Trânsito e Transporte (CTMac), empresas e entidades estudantis e sociais, aprovaram na semana passada, dia 11, o aumento da tarifa de transporte coletivo em Macapá, de R$ 2,75 para R$ 3,25 um aumento de 18,54% ou 50 centavos de Real. O pedido das empresas que fazem o transporte coletivo na área urbana de Macapá está baseado na alta do combustível e das peças de reposição.

ATRASO NO INÍCIO DAS AULAS

Devido o atraso na entrega das obras de reforma do prédio onde funciona a Escola Estadual Jesus de Nazaré, as aulas não começaram e os alunos e pais de alunos estão preocupados com a situação. Os serviços que iniciaram em março de 2016 tinham o prazo de 180 dias para a conclusão e já em abril de 2017 os serviços não foram concluídos e os alunos se sentem muito prejudicados.

CAIXA 2 É CRIME

Devido as discussões decorrentes principalmente da “delação do fim do mundo” que não resta mais dúvida que a pratica Caixa 2 é crime já tipificado, muito embora não denominado assim. O art. 350 do Código Eleitoral trata o assunto como crime e prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos e está tipificado como Falsidade Ideológica Eleitoral. Prevê também, agravamento de pena se o agente da falsidade é funcionário público.

CEM DIAS

Os administradores que assumiram as prefeituras municipais em 2017 chegaram aos 100 dias de administração. No Amapá apenas o município de Calçoene teve eleição suplementar e por isso a posse do prefeito se deu apenas em março, muito embora o candidato eleito na suplementar tenha sido o mesmo que assumiu no período especial. Macapá e Vitória do Jarí foram os dois municípios em que os prefeitos se reelegeram.

PONTE BINACIONAL

Muito embora sem nenhuma função de integração até a presente data, a ponte Binacional, que atravessa o Rio Oiapoque e liga a cidade de Oiapoque com a Vila de Saint Jorge na Guiana Francesa foi base de mensagem pública, tendo como origem o Governo do Estado, falando da irmandade entre franceses e brasileiros e entre as cidades mais influenciadas pela ponte. Na real, até agora, nada de irmandade e muito menos de integração.