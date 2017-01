CARNAVAL DE SANTANA

Oito blocos estão previstos para desfilar durante quatro dias em Santana. A programação, que pretende receber 30 mil pessoas por noite, começa no sábado, dia 25.02, e vai até o dia 28, terça–feira gorda. A prefeitura não vai investir recursos financeiros na festar, mas ficará responsável por dar suporte de trânsito e demais serviços na área da micareta, na Avenida Santana, no Centro.

LIESAP ACENA COM DINHEIRO PARA SETEMBRO

Pelo menos R$ 2,5 milhões estariam disponíveis em recursos da iniciativa privada para realização do desfile oficial do Carnaval 2017 em setembro, em Macapá. O valor foi informado pelo presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), que diz depender apenas de alguns ajustes para fazer o anúncio da mudança da data da apresentação das agremiações, prevista inicialmente para ocorrer em fevereiro.

ABLOCA E LIBA

As agremiações que compõem a Associação dos Blocos do Amapá (Abloca) e Liga dos Blocos Carnavalescos do Amapá (Liba) decidiram cancelar, pelo segundo ano consecutivo, o desfile das entidades no sambódromo de Macapá durante o Carnaval 2017. A decisão está colocada na crise financeira enfrentada pelo estado na disponibilidade de recursos para os blocos, mesmo motivo do alegado em 2016.

OAB/AP: IAPEN ESTÁ SUPER LOTADO

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Amapá (OAB/AP) realizou na sexta-feira, dia 20, uma vistoria no presídio masculino do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e identificou um quadro de superlotação das celas e instalações em “péssimas condições” para os internos e servidores da instituição. A inspeção ocorreu em dois pavilhões, no refeitório e na enfermaria do presídio. A situação causou preocupação máxima nos vistoriadores.

ANIVERSÁRIO DE MAZAGÃO VELHO

A histórica Vila de Mazagão Velho completa 247 anos hoje, segunda-feira, dia 23. Uma programação comemorativa será cumprida com shows musicais, competições esportivas e apresentação de grupos folclóricos. Haverá atrações como as bandas Vox Voyage, Placa, Moara e Babilônia com Tati Taylor; grupo Skema e Tiago dos Teclados, além de outros artistas. A programação foi complementada com atividades de lazer e competições esportivas durante o sábado e domingo, dia 22.

UM ANO DEPOIS

Cinquenta pessoas fizeram um protesto em frente a Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, na sexta-feira, dia 20, com objetivo de cobrar compensações para as comunidades atingidas pela grande mortandade de peixes que aconteceu entre janeiro e fevereiro do ano passado. A manifestação foi liderada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), para lembrar um ano do desastre ambiental. Os episódios de mortes de peixes foram registrados na região entre os dias 18 de janeiro e 4 de fevereiro de 2016.