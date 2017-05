CAMPANHA FORA DE ÉPOCA

Faz algum tempo que venho percebendo que o principal salão do Palácio do Setentrião virou ambiente para dissimulados encontros de campanha política.

As reuniões que são marcadas para o local, com a desculpa de tratar assuntos de interesse do Estado ou do Governo, são, na prática, assuntos de interesse do grupo político do atual governador.

Quem prestar atenção ou fazer um levantamento na agenda dita oficial de compromisso do mandatário máximo do Estado, vai perceber que o que está acontecendo é uma campanha política fora de época, disfarçada de reunião de interesse social, dentro de um programa elaborado pelo partido do governador e os dirigentes dos partidos aliados.

Lá estão sendo avaliados os que apresentam potencial eleitoral e que são incentivados a sair às ruas para provar, se o que dizem na reunião, tem correspondência entre os eleitores.

A situação é curiosa e proibida pela legislação, mas está sendo tratada como se tudo fizesse parte de uma situação normal, como se normal fosse ocupar funcionários públicos, pagos com dinheiro do erário, nas lides extraordinárias realizadas durante o horário de trabalho.

A situação social, explorada por agentes políticos no sede do Governo, é fértil e bastante vulnerável à manipulação da informação que deixa os participantes imaginando uma série de oportunidades para mudar de vida logo em seguida.

Mas, pense bem, se os promesseiros daquelas reuniões pudessem oferecer um futuro melhor, porque não estariam fazendo agora?

É mesmo contraditório, inexplicável e absolutamente irresponsável transformar o salão principal do Palácio do Setentrião, em local de reunião de campanha política, onde os participantes “escolhem” candidatos, ouvem “candidatos” e de lá saem com uma lista de oportunidades “caso o projeto dê certo”.

Pode?