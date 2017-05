Caixa suspende crédito imobiliário do pró-cotista FGTS por falta de recursos

Segundo o banco, serão liberados R$ 3 bilhões nas próximas semanas para alimentar a linha que utiliza recursos do FGTS.

Caixa Econômica Federal suspendeu os financiamentos habitacional da linha pró- cotista, que utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esta modalidade de crédito cobra juros mais baixos de trabalhadores com carteira assinada para financiar a casa própria.

Segundo o banco, os recursos disponíveis no momento só são suficientes para atender às “propostas de crédito já recebidas”. No fim de abril do ano passado, o banco também limitou os financiamentos da linha por falta de recursos, em meio à queda de contribuições e do aumento dos saques do FGTS pela alta do desemprego no país.

O pró-cotista é dirigido para a compra de imóveis novos ou usados de até R$ 950 mil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e R$ 800 mil nos demais estados. É a linha mais barata de crédito habitacional, com exceção do Minha Casa, Minha Vida.

A suspensão do pró-cotista não tem relação com a possibilidade de o trabalhador sacar o dinheiro do FGTS para dar entrada em um imóvel ou amortizar a dívida do financiamento habitacional.

Mais: a Caixa já pagou R$ 15,1 bilhões para saque de contas inativas do FGTS. Em nota, a Caixa informou que vai liberar cerca de R$ 3 bilhões nas próximas semanas para complementar os recursos da linha, que são alimentados pelo saldo depositado nas contas do FGTS dos trabalhadores.

O banco negou ter suspendido os financiamentos por causa do volume de saques das contas inativas do FGTS. O governo estima que sejam sacados R$ 43 bilhões até o fim de julho. Até meados de abril, haviam sido sacados R$ 15,1 bilhões.