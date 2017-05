CAI A CORTINA DO GOVERNADOR

O documento vinculante que será editado pelo Supremo Tribunal Federal, depois do entendimento que acabou com a cortina que protegia os governadores de Estado, que tinham processo instaurado no Superior Tribunal de Justiça, porque precisavam da autorização, por quorum qualificado na Assembleia Legislativa Estadual, para que a acusação fosse admitida.

Depois de analisar o caso do governador de Minas Gerais que, por sucessivas vezes teve a autorização, pedida pelo STJ, negada pelos deputados estaduais mineiros, para que fosse dada sequência ao processo instaurado contra o governador daquele Estado. O caso foi entendido como postergação e, por certo, favorecendo a impunidade, deixando o contribuinte reclamando do comportamento dos deputados.

Logo depois do caso de Minas e do levantamento do histórico recente de episódios semelhantes e envolvendo outros governadores de Estado, mais sete ao todo, os ministros do Supremo Tribunal Federal estenderam a decisão para todos aqueles governadores que estavam sendo protegidos por uma decisão decorrente das ordens constantes na Constituição Estadual.

Mesmo o Amapá fazendo parte do grupo de Estados da federação que têm a Constituição Estadual mais recente, esse paredão entre a Justiça e o Governador do Estado fora erguido pelos constituintes em 1990 e mantido em todas as emendas proclamadas até agora.

Aqui no Amapá os deputados estaduais, por três vezes, já haviam negado autorização para que o Superior Tribunal de Justiça tivesse o seu pleito aprovado junto aos deputados para que fosse admitida a acusação. Os deputados tinham como fundamento as ordens contidas na Constituição Amapaense no artigo 21 e seus dois incisos e quatro parágrafos.

Depois que for publicada a decisão, tomada esta semana pelo Supremo Tribunal Federal (STF), então o espaço estará aberto para que o Superior Tribunal de Justiça dê prosseguimento ao processo que instaurado naquele Tribunal que tem como parte ré o governador do Amapá, decorrente de acusação do Ministério Público.

Esse novo momento revoga a parte do art. 21 da Constituição que emparedava o governador do Estado que agora precisa ser ajustada, em nome da normalidade processual e do princípio da igualdade, ordem mestra da Constituição Federal.

O governador também terá oportunidade de esclarecer tudo e demonstrar para o eleitor que é inocente e que o que vinha acontecendo na Assembleia era apenas uma interpretação dos parlamentares que acabam lhe sendo favorável, nada mais que isso.

É aguardar para ver.