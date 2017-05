O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DENIT, Fábio Vilarinho, garantiu esta semana que o departamento que dirige no Amapá está com recursos alocados e prontos para serem gastos nas duas estradas federais que estão sob sua jurisdição. O tramo sul da BR-156 está dividido em 4 trechos e um já está com dinheiro em caixa; o tramo norte, faltando dois trechos para serem concluídos. Não promete nada para este ano.

CORRIDA DO FOGO

Estão abertas as inscrições para a 42ª edição da Corrida do Fogo, promovida pelo Corpo de Bombeiros do Amapá. A prova está marcada para o dia 2 de julho, em alusão à comemoração do Dia Nacional do Bombeiro. Foram colocadas 1.600 mil vagas para a corrida de rua. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de junho de forma on-line no valor de R$ 60. A competição terá um percurso de 10 quilômetros.

BLACKOUT

Na quarta-feira, dia 3, 13 municípios do estado ficaram por quase uma hora sem energia. A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) explicou que o problema teria sido causado por uma pane no linhão do Sistema Interligado Nacional (SIN) entre as cidades de Macapá e Laranjal do Jari. Os municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Oiapoque não foram afetados: os dois primeiros por ter a ocorrência sido registrada já depois de atendido e o último que não está interligado ao Linhão.

PEC DO VALE TUDO

Os deputados estaduais aprovaram, em 2º turno, esta semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que vai absorver 365 funcionários efetivos da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). A empresa aguarda processo de privatização. Agora, a decisão segue para regulamentação do governador. A alteração na Constituição Estadual foi proposta pelo Governo do Estado com a justificativa de evitar a demissão dos funcionários da CEA.

TÍTULO BLOQUEADO

Quem deixou de votar nas três últimas eleições e não justificou na Justiça Eleitoral terá o título de eleitor bloqueado entre 17 e 19 de maio. Em todo o Estado 7.762 eleitores estão nesta situação pelo levantamento do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). Macapá lidera os faltosos, com 5.184 eleitores. Oiapoque teve o segundo maior registro de faltosos que deixaram de se regularizar, 872 eleitores, seguido pelo município de Santana, com 603 registros. O levantamento apontou que 573 eleitores que estavam em situação de pendência se regularizaram, sendo 305 na capital.

CONGRESSO DE ODONTOLOGIA

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu apoio do governo federal na realização do 3º Congresso Internacional de Odontologia, que este ano será realizado em Macapá durante a audiência que ocorreu em Brasília quando participaram as entidades organizadoras do evento e o senador Davi Alcolumbre. A expectativa da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), seccional do Amapá, é reunir cerca de mil congressistas, entre palestrantes, professores, estudantes e profissionais de todo o país.