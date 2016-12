Estamos no período do Natal que é o tempo mais importante para as pretensões do comércio e para demonstrar a disposição dos consumidores em comprar.

É até surpreendente como boa parte da população foi às compras sem medo de estar criando problemas para ela mesma, apesar do clima de insegurança que ronda a cada um desses mesmos consumidores que não têm a certeza de que podem confiar nos empregadores com relação à manutenção do vínculo do emprego no começo do ano.

O Amapá tem-se mostrado muito lento em resolver as suas próprias questões e, com isso alimenta um clima de incerteza que precisa mudar, precisa ser combatido e, principalmente precisa ser eliminado pelo mercado e pelos organizadores do mercado.

Nem mesmo o pagamento do 13.º salário pelo Governo deu segurança para os empregados e os empregadores, para os consumidores e os comerciantes, para os produtores e os compradores.

Tudo foi pesado em uma balança com defeito para que ninguém acreditasse na veracidade do peso. Parece até uma estratégia dos governantes para manter o clima de desconfiança, na imaginação de que essa situação pode favorecer destaques para resultados medíocres dos organizadores do mercado.

A população, mesmo assim, deixou prá lá os problemas e gastou as economias que ainda conseguiu fazer. Deixou para o futuro a confirmação da crise ou da recuperação, mesmo que tenha que aparecer de outros e novos movimentos não atrelados ao padrão até agora adotado.

Até o mecanismo de incentivo não favorece aos ativos empreendedores individuais, cada vez mais desorientados por uma estrutura preocupada com estatísticas e não com os resultados. Até mesmo aqueles que tinham condições de sair da informalidade sucumbiram devido à falta de orientação adequada ou que fizesse compreender o empreendedor individual.

A esperança está nas novidades do próximo ano e elas precisam ter espaço para aparecer mostrando-se para os seus agentes econômicos.