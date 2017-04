Avenida Ana Neri recebe serviços de instalação de linhas de drenagem da Prefeitura.

Os serviços devem estar concluídos durante toda a semana. A ação é uma resposta da Administração à comunidade do local.

Segundo técnicos da Prefeitura Municipal de Macapá, está semana serão concluídos os serviços de instalação de tubos de drenagem na esquina da Avenida Ana Nery com a Rua José Serafim, no bairro Laguinho.

A demanda foi solicitada pelos moradores à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), para colocação de manilhas para drenagem das águas da chuva.

Há mais de 18 anos, moradores do local padecem com constantes inundações no inverno amazônico.

“Com a chegada das fortes chuvas, a estrutura da parte da frente da casa caiu. Encaminhamos um pedido à secretaria, para que viesse fazer esse serviço, e, imediatamente, fomos atendidos”, explicou a moradora Eloane Mendonça.

Diversos serviços podem ser solicitados pelo munícipe à Semob, como ações de drenagem de vias pluviais, tapa-buraco, pavimentação e terraplenagem.

As solicitações podem ser encaminhadas por meio de ofício ou ser feitas presencialmente na Ouvidoria do órgão, na Rua Hamilton Silva, nº 2428, Trem. O atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Após o recebimento das demandas, uma equipe técnica visita o local para levantamento dos procedimentos e prazos necessários de execução dos serviços.