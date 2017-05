Assim que se faz!

Fico muito entusiasmado quando vejo que se está fazendo alguma coisa para melhorar a autoestima e a qualidade de vida da população de qualquer uma das cidades da Amazônia e, especialmente, de uma das cidades do Estado do Amapá.

Certamente que todos nós sonhamos ver nossas cidades e, em especial a cidade em que moramos, tendo todas as condições para ser referência e motivo de citação em qualquer dos serviços que esta cidade nos ofereça.

Faz tempo que Macapá vinha esperando por um gestor que pudesse dar alegrias duradouras aos seus moradores!

Desde quando o prefeito Clécio Luis assumiu o comando administrativo do Município de Macapá que percebo ele dedicar muita atenção aos problemas com os quais a população tinha se acostumado a enfrentar e que declarava, todos os dias, que houvesse um esforço para que Macapá retomasse o seu melhor caminho, aliás, um caminho pelo qual já experimentou elogios, reconhecimento e de ver o prazer dos seus habitantes quando a ela se referiam.

Os últimos quatro anos foi uma luta hercúlea do atual prefeito e sua equipe, para devolver ao morador de Macapá a esperança e as condições para que voltasse a confiar na administração pública municipal, devastada pelos erros e pela incapacidade gerencial de alguns gestores.

A cidade que fora trocada pelas ambições políticas dos seus gestores, viu seus alicerces serem carcomidos pelo tempo e devido à falta de cuidado. As estruturas básicas foram abandonadas, os serviços básicos largados e a confiança da população nos administradores atingindo índices absurdamente insuficientes.

Foram quatro anos de muita luta, com atenção redobrada do eleitor que, em memorável pleito, autorizou o prefeito Clécio a continuar na direção do projeto de recuperação de Macapá.

Os serviços públicos vêm melhorando como, por exemplo, a saúde e a educação, e a atenção aos aspectos mais gerais da cidade se avalia a melhor maneira de atuar no sentido de reencontrar a satisfação da população.

Entre as recentes conquistas da população macapaense está o direito de administrar a iluminação pública, depois de atingir índices de precariedade impensáveis. No Amapá, Macapá foi o primeiro município a assumir a responsabilidade pela iluminação pública nos seus núcleos urbanos e começou pela Capital mostrando que é possível exercer esse papel. Tomou as providências administrativas e, desde o começo deste mês, mostra os primeiros resultados. Simplesmente espetaculares.

Assim que se faz!