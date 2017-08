Apresentado o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, em Macapá.

Macapá é o primeiro município do Amapá a concluir o plano, que teve consulta pública no site da prefeitura, no primeiro semestre deste ano.

A cerimônia de lançamento do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente ocorreu nesta terça-feira, 15, no auditório do Ministério Público do Estado, com a presença de conselheiros tutelares, órgãos que trabalham com o segmento e autoridades. O documento foi elaborado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast), e com a colaboração de instituições governamentais e não governamentais.

“Foram seis meses de muita dedicação e empenho para a elaboração do plano”, destacou o presidente do CMDCA, Ângelo Pinheiro. Uma das pessoas que contribuíram com o documento foi a jovem Darah Mendonça, do Movimento Projeta Amapá, que representou as crianças e os adolescentes. “Pude dar minha contribuição ajudando com nossos anseios, espero que alcance seus objetivos”.

Macapá é o primeiro município do Amapá a concluir o plano, que teve consulta pública no site da prefeitura, no primeiro semestre deste ano. Está norteado em cinco eixos: promoção dos direitos humanos; proteção e defesa dos direitos humanos; participação das crianças e dos adolescentes; controle social da efetivação dos direitos humanos e gestão da política municipal dos direitos da criança e do adolescente.

Para o prefeito de Macapá, Clécio Luís, o sucesso do plano para os dez anos está na motivação demonstrada pela equipe que elaborou o documento. “Quem muda as coisas são as pessoas, não apenas papéis. O plano é uma ferramenta na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Estou apostando tanto quanto vocês nesse trabalho, e queremos ver muitos resultados”.

Na abertura do evento ocorreu a apresentação de fantoche do ECA, feita por crianças participantes do Serviço de Convivência do Cras Nova Esperança. Também teve os adolescentes do projeto Um parque em meu caminho, assistidos pelos Creas das zonas norte e sul, apresentando a música Funk da União. Ao final da cerimônia, foram entregues certificados a todos que colaboraram com a elaboração do plano.