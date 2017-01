AMAPÁ ANDANDO PARA TRÁS

É inexplicável a forma como a administração pública estadual tem tratado os pontos de gestão necessários para a melhoria da gestão e a eficiência das ações que estão colocando de marcha-a-ré todo o Amapá.

Nenhuma iniciativa, de ordem prática ou teórica, é percebida de forma a demonstrar a disposição de cuidar dos gastos que estão previstos alcançar a fabulosa soma de 5 bilhões e seiscentos milhões de reais, conforme o orçamento do Estado para 2017, e que ainda podem ser superados.

O término do ano de 2016 e o começo de 2017 não indicou mesmo como mera tentativa, qualquer providência que busque, pelo menos, melhorar o desempenho governamental estadual no ano que está começando.

Voltou o Amapá a ser o “Estado do potencial”, da “posição geográfica privilegiada”, mas de que adianta isso se nenhuma iniciativa é tomada para transformar o “potencial” e o “privilégio” em objeto a ser considerado pelos governantes atuais?

Fazia tempo que o Estado do Amapá não apresentava um rumo definido através de um programa de Governo sintonizado com a opinião pública.

A importância disso é tamanha que está impedindo que o desenvolvimento local seja modificado, mesmo com o tempo passando e o dinheiro público, aquele do orçamento anual, sendo aplicado em custeio ou em projetos que não constam da listagem dos objetivos mais esperados para o Estado.

Andar para trás, além de ser perigoso, desgasta a máquina, exige a inversões das regras e a completa falta de objetivo, muito embora esse não seja o discurso dos gestores que demonstram estarem cansados e, nesse cansaço, reduzem as projeções e simplesmente as tornam negativas em decorrência da falta de ação.

O sistema gerencial adotado pelos atuais governantes está fora do contexto, vencido pelo tempo e precisando, urgentemente, ser atualizado para poder responder aos desesperados clamores da população, seja do lado visível e imediato, como na porta dos hospitais; seja pelo lado invisível, mas importante, que é o estabelecimento de objetivos onde os interesses da população local estejam em prioridade.

A paciência da população dá sinais que está acabando e que o sistema gerencial adotado no Governo precisa mudar para alguma coisa mais atual, moderna, interessante e em condições de oferecer pelo menos esperança.