Alagamento na área de influência do Canal do Jandiá se repete todos os anos sem solução.

Moradias, oficinas, lojas de material de construção são alagados no local pelo menos 4 vezes ao ano.

O canal que fica entre a Avenida Canal do Jandiá e Rua Mato Grosso, entre os Bairros Pacoval e São Lázaro, na zona norte de Macapá e voltou a transbordar esta semana, repetindo o acontecimento em todo período de maré alta, fato que já conhecido dos comerciantes e moradores das redondezas que se preparam para enfrentar as dificuldades decorrentes.

Este ano a água invadiu casas, uma oficina além de uma loja de material de construção, prejudicando o comércio da área pelo isolamento que ficam sujeitos os empresários, os clientes e os moradores.

O boletim do tempo divulgado no período pelo Núcleo de Meteorologia do Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa) não previu o transbordamento do canal quando fez o anúncio da maré alta, o que acabou ocorrendo.

O transbordamento do canal é um problema antigo e mesmo uma obra recente da Prefeitura Municipal de Macapá não pôde impedir a repetição das dificuldades decorrentes da cheia. Há algum tempo a PMM colocou manilhas para a passagem da água de um lado para o outro e realiza limpezas no local, mas não resolveu o problema.

Os funcionários da loja de material de construção que funciona na área e que fica nas margens do canal, alguns com 8 anos de casa, já sabem do problema e se preparam para minorar os prejuízos enquanto a solução definitiva não vem.

Dizem: “Todo ano é isso. Mesmo com a limpeza que a prefeitura faz de tempos em tempos, não resolve. Se estivesse chovendo a situação estaria pior”.

O proprietário da oficina que também está licenciada para o local, diz que mora e trabalha naquele endereço há mais de 20 anos e todas as vezes que o canal transborda a água invade a oficina, causando-lhe “aperreio” e prejuízos.

Completa afirmando que: “Todos os anos tenho que me preparar. Isso acontece pelo menos umas 4 vezes no ano e já estamos acostumados. O bom seria se a prefeitura fizesse uma obra que prestasse”.

O secretário de Obras de Macapá (Semob) disse que, no momento, não tem nenhuma obra prevista para o local e que vem se unindo com a Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística ( Semur) para a realização de limpezas constantes no canal.