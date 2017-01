A vila de Mazagão Velho completa 247 anos com festas, lazer e competições esportivas.

A programação foi elaborada pela Prefeitura Município de Mazagão sob a orientação do prefeito Dudão Costa.

A Vila de Mazagão Velho, a primeira sede administrativa do município Mazagão, completou 247 anos nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro. Como parte das comemorações foi desenvolvida uma programação que começou no sábado e se estendeu por todo o domingo, incluindo shows musicais, competições esportivas e apresentação de grupos folclóricos.

Segundo o prefeito Dudão Costa, “foi preparada uma programação comemorativa que preservando a identidade cultural da comunidade mazaganense feita com todo esmero e respeito, pois, em primeiro lugar, é isso que esse povo merece, além, é claro, da grande programação que está sendo aguardada na Vila Mazagão Velho”.

Atrações artísticas com as bandas Vox Voyage, Placa, Moara e Babilônia com Tati Taylor, o Grupo Skema e Tiago dos Teclados, além de outros artistas. A programação também contou com atividades de lazer e competições esportivas durante todo este sábado e domingo.

O futebol adulto, por exemplo, foi realizado no sábado, dia 21. Às 16h, o torneios de futebol infanto-juvenil feminino e masculino na quadra da Praça de São Tiago, em Mazagão Velho.

No domingo, desde as 9 horas foram realizadas as competições com futsal juvenil, e torneio de futebol masculino e feminino na categoria adulto, além de voleibol às 16h.

Nesta segunda-feira, dia do aniversário, uma alvorada festiva às 5h, nas ruínas da primeira igreja católica da região, será o início da festa cultural e religiosa. Em seguida, às 8h, haverá missa e o lançamento do livro “Povo de Cultura e Fé”, do jornalista Gabriel Penha.