A “Turma do Bem” realizou triagem entre crianças e adolescentes no Bairro do Araxá, em Macapá.

A ação faz para do Programa Dentista do Bem e vai oferecer um diagnóstico ás autoridades do setor de saúde do Estado sobre o tema.

A ação promovida pela Organização Não Governamental (ONG) “Turma do Bem” recebeu alunos da rede pública de ensino, tanto da rede municipal como estadual para participarem da triagem e oferecimento de tratamento odontológico gratuito no Bairro do Araxá.

Crianças e adolescentes, de idades entre 11 e 17 anos, e de baixa renda puderam participar. Os voluntários fizeram a identificação das crianças e dos adolescentes que poderiam fazer o tratamento imediato.

A iniciativa da ONG Turma do Bem, e a que desenvolve o programa Dentista do Bem, formada por profissionais que realizam o trabalho voluntário no atendimento à comunidade.

As crianças e adolescentes do bairro foram submetidos a exame visual, não invasivo, para verificar a condição dos dentes de cada um. A participação só foi possível para as crianças e os adolescentes que estavam acompanhados dos responsáveis, que apresentavam identificação e comprovante de residência.

Os dentistas também preencheram uma ficha com dados sobre a saúde bucal e a situação socioeconômica da família da criança ou adolescente atendido. A lista com o material coletado foi encaminhado para a central da ONG que fica em São Paulo, que fará o diagnóstico preliminar e estatístico.

Segundo a coordenadora do programa no Amapá, a odontóloga Daiz Nunes, a data escolhida coincidiu, propositadamente, com a celebração do Dia Mundial do Sorriso.

Por informação da coordenadora da ONG a escolha desse dia mostra que ainda existe milhões de brasileiros sem acesso a uma saúde bucal digna.

A prática indica que a seleção será feita, prioritariamente, entre os estudantes com mais idade, que apresentam problemas mais graves.

O tratamento será feito nos consultórios dos dentistas voluntários e consiste na realização de diversos procedimentos como radiografia, ortodontia, próteses e implantes. A assistência será dada até o aluno completar 18 anos.

Além do Amapá, a ONG atende em todo o Brasil e em mais 12 países. Em Macapá, as ações dos Dentistas do Bem atenderam a mais de 330 crianças de baixa renda em oito anos, segundo a coordenadora.

“O programa não se limita ao atendimento odontológico, mas ajuda a resgatar a autoestima dessas crianças, que muitas vezes, têm vergonha de sorrir devido a problemas na saúde bucal”, destacou.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 18% da população brasileira nunca foi ao dentista. O recomendado é que a consulta seja no período de seis meses intercalados.

Crianças com a idade de cinco anos têm em média cinco dentes careados, segundo o Ministério da Saúde. A ONG Turma do Bem informou que 45% da população brasileira não sabe utilizar corretamente a escova de dentes.