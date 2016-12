A INDISPOSIÇÃO DOS QUE PODERIAM MUDAR

Mais uma vez o Natal mostrou a cada um de nós como pode ser – além de tudo -, uma referência que lembra o passado de todos nós, nos faz observar o presente e projetar o futuro.

Basta observar o comportamento das pessoas que se tem o verdadeiro sentido da luta diária da população, da tentativa constante de algumas pessoas que não se conformam com os resultados preparados para a sociedade e, infelizmente, o quando ainda não se faz pela população mais pobre e que, por isso, mais sofre.

Os dirigentes dos interesses públicos deveriam ser mais habilidosos, competentes, comprometidos e dispostos a solucionar as questões do dia a dia, sem usar subterfúgios para explicar o que não faz.

Contraditoriamente são os que mais se ajustam ao desejo de “um bom Natal”. O povão mesmo, de forma continuada, enfrenta as dificuldades do Dia do Nascimento da mesma forma que enfrenta todos os outros dias.

É preciso perceber que é impossível imaginar uma comunidade feliz sem ter confiança nos seus dirigentes e, principalmente quando imaginam que daquela pessoa já não sai mais nada, mesmo que se esforce, pois, sabidamente atingiu o seu limite da inteligência e de sua capacidade de realização.

Dá a impressão que as bênçãos não chegam para todos, mesmo se sabendo que elas não têm limites e que existem em abundância. A realidade é que não existe ser com paciência e condições para esperar, pois toda a paciência e a condição ficaram no histórico recente de uma relação de desconfiança, realimentada pelas ações relapsas e irresponsáveis daqueles que teriam a obrigação de redirecionar a vida de todos.

Mas o ano está acabando. Ninguém tem certeza de que haverá melhoria, afinal as pessoas que poderiam mudar os rumos, parece não estarem com disposição para tanto.