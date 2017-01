A HISTÓRICA FALTA DE EFETIVIDADE

Os sintomas apresentados pela gestão pública do Estado do Amapá são cada vez mais preocupantes. Dá a impressão que as questões não se encaixam e as soluções são equivocadas para problemas que se repetem sistematicamente.

O acompanhamento, mesmo de longe, do encontro que contou com a maioria dos governadores da Amazônia, alguns auxiliares diretos dos governadores e alguns turistas de “mão fechada”, realizado no Ceta Ecotel, em Fazendinha, Distrito de Macapá, permitiu que fosse observado falta absoluta de objetividade.

Não foram tocados os problemas cruciais que o Amapá enfrenta como a falta do saneamento básico, é que não seria difícil colocar como um dos pleitos que interessam à coletividade de um modo geral, mas não, foram dadas as preferências para discutir problemas de ordem de compra de medicamentos e de como se pode dar tranquilidade a população evitando fugas e rebeliões nas penitenciárias, ainda assustados com as ocorrências havidas em Manaus e Boa Vista no começo do ano.

São muitas as modalidades de licitação das quais o Governo pode lançar mão para realizar o processo licitatório. Evidente que não compra a quantidade que compram o Pará, o Amazonas e Rondônia, entre outros, mas também é evidente que não contaria com orçamento e, principalmente, dotação par fazer as compras daquele porte.

O outro destaque é pela completa inapetência dos governos no caso das superlotações nos presídios brasileiros. Seria muito mais fácil reconhecer as dificuldades e tratar com a prioridade necessária esse problema que, agora, deixa todos os governadores assustados.

Há uma clara e evidente dose de oportunismo na declaração das dificuldades e buscam todos os governadores, reacender a vontade que os secretários de segurança sempre declararam: vincular receitas para cobrir despesas da Segurança Pública.

Ora, em momentos de crise, primeiro domina-se a crise para depois buscar estratégias que evitem repetição dos problemas.

Assim, é preciso que os governadores demonstrem que querem ser efetivos na questão das vagas nos presídios, mas também nos outros setores que são de responsabilidade da sua respectiva administração. Doutra forma, o que fica é apenas a carta de intenção.