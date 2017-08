A ESCOLHA DE UM LÍDER

A notícia de que, para a presidência da CPI do BNDES tinha sido eleito um senador do Estado do Amapá, pode ter causado surpresa para aqueles que não acompanham a trajetória político-pessoal do senador Davi Alcolumbre.

Davi Alcolumbre tem todas as principais características de um líder nato. É autêntico, sem joguinhos de poder, absolutamente transparente e que pratica as suas ideias, incentivando os que com ele colaboram, para que tenham a sua própria voz e que sejam ouvidos.

O senador Davi também gosta de compartilhar os segredos do seu sucesso e sempre espera que as pessoas consigam ter sucesso no que fazem. Davi consegue se distinguir da multidão porque se apoia em teses executáveis e, o mais importante, aproveita a sua habilidade, mesmo sabendo que nem sempre o talento é reconhecido.

O senador Davi diz que aprende com o cotidiano, se permitindo valorizar as falhas, assim crescer e prosperar, por isso a trajetória política que vem escrevendo desde a conquista de uma cadeira de vereador na Câmara Municipal de Macapá, passando pela Câmara Federal e conquistando uma cadeira no Senado da República.

Sabe que o tempo é precioso, que todos querem mais tempo com ele do que tem disponível, sabe, entretanto, que seus colaboradores precisam de atenção e busca sempre uma forma de escutá-los e orientá-los. Sabe que às vezes o colaborador só quer que preste atenção no esforço que ele está fazendo, no trabalho que está realizando.

É da formação, da sua extrema sensibilidade. E, certamente por isso, sempre está extremamente sintonizado com as necessidades do eleitor, da população, do Estado e com as atribuições que tem como Senador da República. Sem alarde, cria momentos especiais para inspirar e informar a sociedade que está ciente da situação e que lhe cabe aliviar as tensões com ações transparentes e absolutamente corretas.

Por isso o seu partido, o Democratas, e a maioria dos senadores não tiveram dúvidas em incumbir o senador Davi Alcolumbre, um líder por natureza e sério por modo de vida, para ser o presidente desta que é uma das mais importantes CPIs dos tempos atuais.