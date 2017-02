A Educação Especial Inclusiva

A imersão do direito de pessoas com deficiências em nível mundial aumenta a intensidade de movimentos sociais de luta contra todas as formas de discriminação pelo meio do século XX na defesa de uma sociedade inclusiva.

Projetos e desafios foram procurados para suplantar esse processo de exclusão, devido os altos níveis de crianças, jovens e adolescentes sem alfabetização.

Nós sabemos que as escolas sempre foram direcionadas para poucos, é que mesmo após os processos de democratização, a escola acaba sendo privilégio de um determinado grupo, então para nós não termos uma escola assim. Nós precisamos evolui para um processo amplo de inclusão.

Para incluir nós precisamos democratizar a escola, ou seja, ter uma política de democratização de acesso pois nem todos estão tendo acesso a escola, sendo que democratização sem inclusão, não é democratização.

Devemos superar esse paradoxo, os sistemas educacionais universalizam o acesso, sendo que essa educação para todos, não acontece, sendo que continua um processo de exclusão dos indivíduos que estão fora de um padrão homogêneo, um aluno dito normal com uma condição de vida boa que tem condições de frequentar a escola, deve ser valorizada, um grupo heterogêneo sendo caracterizado por pessoas com características e necessidades diferentes, entrando de fato no universo de alunos com necessidades especiais.

A escola também tem função seletiva, ela tende separar aquele aluno com melhores condições de progresso no mercado de trabalho e na vida social, então é preciso romper esse paradigma da escola seletiva e que tenha absolutamente uma função inclusiva.

Historicamente a educação especial ela foi organizada como atendimento educacional substitutivo ao ensino comum, no entanto não é isso que as pessoas com deficiência deveriam ter, o atendimento deveria ser integrado e, inclusivo ao ensino comum.

A educação especial ela está fundamentada na Dicotomia de Normalidade e anormalidade, onde temos o alunos normal e anormal. Dentro do princípio da igualdade todos temos os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma forma. Não convém o aluno especial ser tratado como um aluno anormal, devendo trata-lo suas necessidade especial e ser integrado junto com o aluno que é considerado normal. Essa forma de dicotomia não quer mais esse tipo de diferenciação, esse conceito acaba determinando formas de tratamentos clínicos e teste que avaliam a capacidade mental e através disso acaba muitas vezes discriminando e proporcionando um tratamento diferenciado, mas que é muito excludente.

O aluno com necessidade especial ele tem o direito de ser atendido de forma adequada, não é um favor que é feito a essa pessoa, não é uma ação solidária e sim um direito que esse aluno tem para o seu desenvolvimento.

Salomão Alcolumbre