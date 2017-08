A DURA REALIDADE

Desde o primeiro dia de gestão que o atual governo do Estado do Amapá anuncia que a saúde é prioridade. Agora mesmo, na propaganda que o Governo paga para as emissoras de rádio e de televisão, e aos jornais impressos, é dito que cuidar da gente é prioridade.

Só papo. A realidade é outra!

Basta lembrar dos primeiros atos do atual governador que assumia em janeiro de 2015, em seguida à posse. Um deles foi declarar “estado de emergência” em três áreas nervosas da administração, entre elas estava a saúde.

Então, o que está acontecendo depois de 2 anos e 7 meses de gestão, quando pacientes com doenças graves não têm remédios para se tratar e aqueles que precisam ser operados não o são por falta de material básico para as cirurgias?

E tem ainda o problema dos equipamentos que sempre estão com defeitos, ou deram defeito, exatamente quando o paciente mais precisa para fazer um exame pedido pelos próprios profissionais do Estado.

A situação é insuportável para os doentes, que precisam de tratamento urgente, como para os órgãos de controle que sempre estão denunciando as precárias condições das unidades de saúde e, agora, depois de recorrer à Justiça, vêm bloqueados valores à disposição do Governo para poder comprar medicamento.

Ninguém, em sã consciência, pode se conformar com a situação.

A dor de quem precisa de tratamento é muito grande. A dor dos familiares também é insuportável por saber que se trata de inapetência ou pouco caso do setor saúde, mesmo com os anúncios falaciosos de que se preocupa com as pessoas.

O discurso continua, mesmo em outras palavras, falso e deixando claro que tudo se reduz à campanha política, à necessidade de manter-se no governo, mesmo sem saber governar, mesmo sem ter capacidade de governar, mesmo assim insistem, se valendo de meios não recomendáveis, no frenético caminho de manter o Poder para si e seus apadrinhados.

Devia, pelo menos, respeitar a população ou, mesmo, a inteligência popular que está irritada com tudo o que vem acontecendo e que está enlutando, precocemente, famílias e uma sociedade.