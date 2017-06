A DESESPERANÇA CRESCE COM O TEMPO

O quinto mês do ano de 2017 se foi, e com ele a estação das chuvas, mas não se vê qualquer movimento da administração pública estadual no sentido de melhorar o ambiente, qualquer um deles, que possa dar à população novo alento ou o próprio alento.

Nenhuma medida estruturante, minimamente organizada, está em pauta, o que se observa é a continuidade da mesmice, em um ambiente onde os interesses individuais estão superando os coletivos com a desesperança do povo se acentuando a olhos vistos.

Desde agora, provavelmente com a preocupação de manter os seus ganhos e os ganhos dos seus aliados, os agentes do governo do Estado se ocupam, prioritariamente, com o que fazer para continuar com os mesmos mandatários e os mesmos cargos, pouco se importando com os resultados.

A caça aos votos a qualquer preço está aberta e disfarçada de prestação de serviços que estão soltos, sem qualquer sentido de continuidade ou de complementação, trocando o que não lhes pertence, usurpando da confiança do eleitor que não tem tempo para estar observando o que cada gestor está fazendo.

Os problemas aumentam todos os dias e a principal ordem é no sentido de esconder os maus resultados e, se não der, deixá-los, desde agora para os gestores que virão depois deles, não se importando se isso implica em atraso para o desenvolvimento do Estado e de seu povo.

O quadro atual presta a informação exata dos objetivos traçados desde o começo de tudo, onde o importante é o prazer de estar no comando do Estado, pouco se importando com os compromissos que assumiu com a população e que agora coloca no esconderijo da crise.

Não há compromisso. Não há responsabilidade. Não há perspectiva.

Mesmo assim não basta aguardar o tempo passar, pois, tempo perdido é tempo perdido, depois vai ser preciso superesforço para que as questões administrativas estaduais voltem ao seu curso normal e devolvam a autoestima e a esperança que se esvai, faz tempo.