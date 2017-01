Este ano o bloco de carnaval “A Banda” sai pelas ruas de Macapá no dia 28 de fevereiro, terça-feira gorada de Carnaval. O “general” da Banda José Figueiredo de Souza está anunciando que todas as providências já foram tomadas e que o ponto alto do bloco é a participação democrática, gratuita e onde o objetivo principal é homenagear o próprio brincante sendo que a “fantasia é o sorriso do folião”.

CENTRO SOCIAL

Segundo os diretos do bloco “A Banda” o Centro Sócio Cultural deverá ser inaugurado logo depois do Carnaval, provavelmente em março. Está construído sobre um lote de 30×34 m e, além das salas administrativas e salas amplas salas de aula, conta com um auditório para 200 pessoas sentadas. Essa estrutura foi obtida como resultado de emenda parlamentar e tem o fim precípuo de atender a comunidade. Fica na Avenida Ernestino Borges.

SEMUR

O secretário municipal da SEMUR – Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística, Claudiomar Rosa da silva, que tomou posse no cargo na semana passada, está animado com a nova missão que recebeu do prefeito Clécio Luis e especialmente empenhado em resolver o problemas das “lixeiras viciadas” que considera de extrema gravidade pelos problemas que pode acarretar para a comunidade.

BOPE

O tenente coronel Mathias é o novo comandante do Batalhão de Operações Especiais – BOPE. Avalia que é uma oportunidade para continuar os projetos em andamento e propor novas estratégias com o objetivo de manter a ordem e impor o respeito. Garante que está atento ao que vem ocorrendo nas penitenciárias que estão com lotação acima da capacidade e já tem confirmado que o momento mais crítico, no caso do Amapá, ocorre no final das visitas de sábado e domingo.

MARCOS REATEGUI

O deputado federal Marcos Reategui está animado com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Funasa e cada um dos 16 Municípios do Estado do Amapá. Para o deputado essa providência abre portas para a solução de problemas que precisam ser resolvidos como, por exemplo, os das comunidades quilombolas. Sobre este assunto o presidente da Fundação Palmares esteve em Macapá apara aproximar os problemas das soluções.

POSSE

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, deu posse a seis novos secretários. Foram empossados os titulares das secretarias de Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer, Planejamento, Subprefeitura da Zona Sul e Ouvidoria. Entre os novos nomes escolhidos pelo prefeito, estão o promotor de Justiça aposentado Moisés Rivaldo Pereira, que assume a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Ele se candidatou a prefeito em 2016 e apoiou Clécio Luís no segundo turno.