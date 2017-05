O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) anuncia para o mês de junho, o 3.º Fórum Permanente de Boas Práticas na Administração Pública. O evento é uma realização do TRE-AP, através da Escola Judiciária Eleitoral (EJE/TRE/AP), em parceria com outras instituições públicas. Objetiva a troca de experiências para a evolução na administração e melhoria na gestão nos órgãos públicos.

DIA DAS MÃES

Com a expectativa de boas vendas durante a semana e, especialmente na véspera do Dia das Mães, os dirigentes do comércio se apresaram em informar que não haverá horário especial de funcionamento das lojas durante a semana que antecede o domingo especial. Segundo a entidade, apenas no sábado (13) e no domingo (14) o horário de atendimento será diferenciado, para que todos possam pesquisar e comprar o presente da “rainha do lar”.

CEM ANOS

Este mês, no dia 1.º, completou 100 da realização do primeiro movimento grevista no Brasil ocorrido em 1917. Naquele tempo a luta dos trabalhadores era para que a jornada de trabalho passasse de 16 para 8 horas. O movimento já vinha se desenvolvendo nos Estados Unidos desde 1886 e segui pela França, ganhou o impulso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas quando torno, naquele período, o dia 1.º de maio feriado nacional.

MEDIDA DO STF

O Supremo Tribunal Federal, por maioria esmagadora (9 x 1) estendeu, de forma vinculante, a decisão tomada quando discutiu a questão da blindagem do governador de Minas Gerais cuja Assembleia Legislativa tinha negado autorização, ao STJ, para processar o governador do Estado. O STF, depois de um rápido balanço, chegou à conclusão que mais 7 governadores estavam na mesma situação. Estendeu para todos eles a medida. Agora os deputados estaduais não avaliam mais, esse tipo de pedido, inclusive no Amapá, onde por 3 vezes haviam se posicionado contra processar o governador do Estado.

BR-156

A situação do tramo sul da BR-156 que liga a capital do Estado a sede do Município de Oiapoque não melhorou nada. Ao contrário, piorou e muito. As águas chegaram a aproximadamente 1 metro sobre o leito da rodovia e assim permanece, a cada enchente, por até 4 horas. Por isso toda a pavimentação do trecho pode estar comprometida e necessitando de perícia técnica para que seja, de novo, utilizada.

SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR

Começou na segunda-feira, dia 8, e vai até o dia 12 de maio, a 9ª Semana do Microempreendedor Individual. No Amapá, haverá programação em quatro cidades: Macapá, Laranjal do Jari, Porto Grande e Oiapoque, com formalização, baixa empresarial, alteração cadastral, declaração, orientação técnica, capacitações, palestras e consultorias. O evento será de 8h às 18h. Segundo o Sebrae Amapá, todos os atendimentos serão gratuitos, e a estimativa é de que 4 mil pessoas compareçam.