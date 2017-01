123ª Jornada Itinerante Fluvial: primeira edição de 2017 levará serviços jurisdicionais aos moradores do Arquipélago do Bailique

O calendário com as Jornadas Itinerantes Fluviais e Jornadas Itinerantes Terrestres foram apresentadas.

Os moradores do Arquipélago do Bailique receberão no período de 22 a 27 de janeiro a 123ª jornada Itinerante Fluvial, primeira edição de 2017. Serão seis dias de atendimentos direcionados à população local, com serviços judiciais. A itinerância da Justiça atenderá as 56 comunidades ribeirinhas que compõem a região leste da Capital.

Nesta ação, serão disponibilizados os serviços das Varas de Família, Cível, Criminal e Juizado da Infância e da Juventude; execução do programa Pai Presente com reconhecimento espontâneo de paternidade; serviços da casa de Justiça e Cidadania como a emissão de 2ª via da carteira do SUS; acompanhamento de penas alternativas, dentre outros.

A prática que já acontece há 20 anos no Estado, contará com a participação de dez servidores do Judiciário, que viajarão por 10 horas em embarcação regional cumprindo um percurso de 185 km pela foz do Rio Amazonas até a chegada ao arquipélago. Os atendimentos serão concentrados na Vila Progresso; em Itamatatuba; Limão do Curuá e São Raimundo do Paraíso.

Rubens José Barros Gomes, servidor do TJAP, e um dos supervisores da Justiça Itinerante ressaltou: “nós conhecemos as limitações e dificuldades que encontraremos no caminho, porém, isso não nos impede de prestar o melhor atendimento possível para que as demandas reprimidas da população sejam resolvidas. Aguardamos para esta edição da jornada a grande participação da população nos atendimentos que ofereceremos”, concluiu.

De acordo com o cronograma de trabalho da Coordenação da Jornada Itinerante, no curso de 2017 estão previstas outras seis jornadas fluviais e dez terrestres (urbanas e rurais). As ações fluviais são sempre realizadas no Arquipélago do Bailique. Já as jornadas rurais são concentradas nas localidades de Santa Luzia do Pacuí; Curralinho; Igarapé do Lago; São Joaquim do Pacuí; Curiaú; Santo Antônio e Lontra da Pedreira. As itinerâncias urbanas abrangem os populosos bairros periféricos da Capital.

Confira o calendário de atendimento

JORNADA ITINERANTE FLUVIAL

123ª Jornada Fluvial- Arquipélago do Bailique – 22/01 a 27/01

124ª Jornada Fluvial- Arquipélago do Bailique- 19/03 a 24/03

125ª Jornada Fluvial- Arquipélago do Bailique- 21/05 a 26/05

126ª Jornada Fluvial- Arquipélago do Bailique- 06/08 a 11/08

127ª Jornada Fluvial- Arquipélago do Bailique- 01/10 a 06/10

128ª Jornada Fluvial- Arquipélago do Bailique- 03/12 a 08/12

JORNADA ITINERANTE TERRESTRE

03/02 – Santa Luzia do Pacuí

08 a 10/02 – Macapaba

03/03 – Curralinho

08 a 10/03 – Congós

07/04 – Santa Luzia do Pacuí

26 a 28/04 – Vale Verde

05/05 – Santo Antônio e Lontra da Pedreira

10 a 12/05 – Céu das Artes

7 a 9/06 – Congós

23/06 – Igarapé do Lago

18/08 – São Joaquim do Pacuí

23 a 25/08 – Marabaixo

01/09 – Santa Luzia do Pacuí

20 a 22/09 – Oscar Santos

25 a 27/10 – Zerão

10/11 – Curiaú

22 a 24/11 – Araxá